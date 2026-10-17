Mersin'de yasa dışı bahis çetesine operasyon! 1,5 milyarlık para trafiği deşifre oldu

Mersin'de yasa dışı bahis sitelerine para nakline aracılık eden şebekeye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında 13 şirket hesabının da bulunduğu ve toplam 1 milyar 520 milyon liralık işlem hacmine ulaşan para trafiği mercek altına alınırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 26'sı tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık eden şüphelilere yönelik kapsamlı çalışma başlatıldı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde siber suçlarla mücadele şube müdürlüğünce, kentte yasadışı bahis sitelerinde para nakline aracılık eden şahıslara yönelik kapsamlı bir çalışma yapıldı. Çalışma kapsamında, B.S. ve B.Y. tarafından yasadışı bahis şebekesi oluşturulduğu, organizasyon tarafından para karşılığında hesap toplayıcılar görevlendirildiği, bu şahıslar arasında ilçe ilçe görev dağılımı yapıldığı ve referans sistemiyle üçüncü kişilere suç faaliyeti amacıyla sahte şirketler açtırıldığı belirlendi. Aralarında 13 şirket hesabının da bulunduğu, toplam 1 milyar 520 milyon TL işlem hacmine sahip banka hesaplarının 7258 Sayılı Kanun'a Muhalefet suçunda kullanıldığı tespit edildi.

Şebekenin faaliyetleri ve para akışının deşifre edilmesine yönelik yürütülen kapsamlı fiziki ve teknik takipli çalışmaların ardından eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, 33 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 26'sı çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanırken, 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.