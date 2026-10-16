İbrahim Halil Yüksekyayla (İHA)

"BORÇ MESELESİ NEDENİYLE KAÇIRDILAR"

Babası kaçırılan Mustafa Yüksekyayla, "Babam ayın 14'ünde sabah saat 09.00-10.00 arası kaçırıldı. Maskeli kişiler tarafından kaçırıldı. R.Ö. isimli şahıstan şüpheleniyoruz. Benim biraderim Osman Yüksekyayla'nın bu şahıslara borcu varmış. Bu yüzden de babamı tehdit ediyorlardı. Babam gidip ifade vermiş ve savcılığa da şikayette bulunmuş. Babam, 'Bana bir şey olursa sorumlusu bunlardır' diye daha önce suç duyurusunda bulunmuş. Burası dağ başı mıdır? Adamı gündüz vakti gelip kaçırdılar. Hiçbir şekilde babamdan bilgi alamıyoruz. Devlet yetkililerimizden ricamız babamı sağ salim bulsunlar" dedi.



Kardeşi kaçırılan Feride Yüksekyayla ise, kardeşinin bulunmasını istedi. Gözyaşlarını tutamayan Yüksekyayla, "Allah için kardeşimi bulun. Üç gündür haber alamıyoruz. Ölü mü sağ mı, aç mı tok mu, nasıldır bilmiyoruz. Allah için bize yardım edin" diye konuştu.