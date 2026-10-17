Adıyaman'da yüksek sesli müzik tartışması silahlı çatışmaya dönüştü! Özel harekat müdahale etti: 5 yaralı
Adıyaman’da gece saatlerinde yüksek sesli müzik nedeniyle iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede pompalı tüfeklerin kullanıldığı sokak çatışmasına dönüştü. Mahallenin savaş alanına döndüğü olayın ardından bölgeye Özel Harekât polisleri sevk edildi. Çatışmada saçmaların isabet etmesi ve darp sonucu 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Fatih Mahallesi Kireçhane Caddesi yakınlarında yüksek sesli müzik nedeniyle iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların birbirine ateş açması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Polis ekiplerinin müdahalesinin yanı sıra bölgeye özel harekât ekipleri de yönlendirildi. Etkisiz hâle getirilen şüpheliler gözaltına alınırken çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.
Kavgada, koluna isabet eden saçmalar nedeniyle yaralanan 2 kişi ile darp sonucu yaralanan 3 kişi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı olay yerinde polis ekiplerinin incelemeleri sürüyor.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.