Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Fatih Mahallesi Kireçhane Caddesi yakınlarında yüksek sesli müzik nedeniyle iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların birbirine ateş açması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.