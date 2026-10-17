Bingöl'de facianın eşiğinden dönüldü! Tonlarca yükle uçurumun kıyısında asılı kaldı

Bingöl’ün Solhan ilçesinde korku dolu anlar yaşandı. Rampayı çıkarken kontrolden çıkan inşaat malzemesi yüklü tır, geri geri kayarak uçurumun kenarında asılı kaldı. Faciadan dönülen kazada şans eseri can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, tırı kurtarmak için bölgede çalışma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Göksu köyü yolunda rampayı çıkmakta zorlanan inşaat malzemesi yüklü tır, geri kaymaya başladı. Uçurumun kenarında askıda kalan tırın karıştığı kazada herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Tırın bulunduğu yerden çıkarılması için vinç çağrıldığı bildirildi.