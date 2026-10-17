Karaman'da parkın ortasında kan döküldü! 15 yaşındaki çocuk dehşet saçtı: 2 yaralı

Karaman'ın Ahiosman Mahallesi'nde bulunan Alparslan Türkeş Parkı'nda meydana gelen olayda, İ.Ç. (17) ve Ü.M. (17) ile E.Ü. (15) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ü., yanında taşıdığı bıçakla İ.Ç. ve Ü.M.'yi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralayarak olay yerinden kaçtı.