Karaman'da parkın ortasında kan döküldü! 15 yaşındaki çocuk dehşet saçtı: 2 yaralı
Karaman’da bir çocuk parkında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede kanlı bir kavgaya dönüştü. 15 yaşındaki E.Ü., tartıştığı 17 yaşındaki iki çocuğu peş peşe bıçaklayarak ağır yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan iki gencin hayati tehlikesi devam ederken, olayın ardından kaçan şüpheli, Yunus timlerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Karaman'ın Ahiosman Mahallesi'nde bulunan Alparslan Türkeş Parkı'nda meydana gelen olayda, İ.Ç. (17) ve Ü.M. (17) ile E.Ü. (15) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.Ü., yanında taşıdığı bıçakla İ.Ç. ve Ü.M.'yi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralayarak olay yerinden kaçtı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuklar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan iki çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayın ardından kaçan şüpheli E.Ü. ise Yunus timlerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri, kavganın yaşandığı parkta inceleme yaptı.
Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.