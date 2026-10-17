Yurdun dört bir yanında meydana gelen meteorolojik afetlerin ardından yürütülen müdahale çalışmalarına ilişkin açıklama yapan AFAD, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemiz genelinde etkili olan yoğun ve şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen olumsuzlukları gidermek amacıyla devletimiz, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarıyla bütün imkânlarını seferber ederek milletimizin yanında yer almaktadır. Şiddetli yağışların ardından sel ve su baskınlarından etkilenen illerimizde hayatı yeniden normale döndürmek için AFAD koordinasyonunda tüm kurumlarımız ve ekiplerimizle arama kurtarma, tahliye, beslenme, barınma, temizlik, hasar ve zarar tespit çalışmaları başta olmak üzere müdahale ve iyileştirme faaliyetleri aralıksız devam etmektedir."

60 BİNİ AŞKIN PERSONEL VE 8 BİN 927 ARAÇLA SAHADA MÜCADELE

AFAD gönüllülerinin de cadde, sokak ve su basan iş yerlerinin temizliği başta olmak üzere sahada önemli görevler üstlendiğini belirten AFAD, yürütülen çalışmalara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Ülke genelindeki müdahale çalışmalarında 60 bin 395 personel, 1.060 AFAD gönüllüsü ve 8 bin 927 araç görev yapmaktadır. Olumsuz hava şartları nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, etkilenen tüm vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Sahada büyük bir gayret ve özveriyle görev yapan tüm ekiplerimize milletimiz adına teşekkür ediyoruz."

VATANDAŞLARA KRİTİK UYARI: TEDBİRLERE RİAYET EDİN

Hava muhalefetinin devam ettiği bölgelerde risklerin sürdüğünü hatırlatan AFAD, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

AFAD açıklamasında, "Vatandaşlarımızın devam eden meteorolojik bilgilendirmeleri takip etmelerini, yetkili merciler tarafından yapılan uyarıları dikkate almalarını ve alınan tedbirlere riayet etmelerini önemle hatırlatıyoruz." ifadelerine yer verildi.