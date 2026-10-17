Ankara'da 17 Eylül 2021'de evinin banyosunda tavana asılı halde ölü bulunan 25 yaşındaki Ceren Ünal'ın şüpheli ölümüne ilişkin soru işaretleri sürüyor. Soruşturmada takipsizlik kararı verilmesinin ardından dosyayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) taşıyan anne Yurdagül Doğan, kızının intihar etmediğini, cinayete kurban gittiğini öne sürdü. Doğan, kızının tırnağında erkek DNA'sı tespit edilmesine rağmen kime ait olduğunun araştırılmadığını iddia etti.

Ankara'da yaşayan 25 yaşındaki Ceren Ünal, 17 Eylül 2021'de evinin banyosunda tavana asılı halde bulundu. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında iki arkadaşının ifadeleri alındı. Şüpheli ölümle ilgili ailenin yaptığı suç duyurusuna rağmen dosyada takipsizlik kararı verildi. Kızlarının ölümünün aydınlatılmasını isteyen aile, hukuki mücadeleyi AİHM'e taşıdı. ANNE DOĞAN'IN ŞÜPHELERİ DİKKAT ÇEKTİ Sabah'ta yer alan habere göre, kızının ölümünün intihar olarak değerlendirilmesine itiraz eden anne Yurdagül Doğan, olay günü yaşanan bazı gelişmelerin şüphelerini artırdığını söyledi. Doğan, kızının arkadaşı S.K.'nın olay günü apartmanın çevresinde dolaştığını, daha sonra güvenlik görevlisine giderek Ceren'den haber alamadığını söylediğini öne sürdü. Kapının açılmaması üzerine balkona merdivenle girildiğini anlatan Doğan, S.K.'nın doğrudan banyoya yönelmesinin kendisinde soru işaretleri oluşturduğunu belirtti. Anne Doğan, evde arbede yaşandığını düşündüren bir dağınıklık bulunduğunu da iddia etti.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi) "TIRNAĞINDA ERKEK DNA'SI BULUNDU" Kızının ölümüne ilişkin incelemelerde eksiklikler olduğunu savunan Yurdagül Doğan, Ceren'in sağ elinin tırnağında erkek DNA'sı tespit edildiğini ancak DNA'nın kime ait olduğunun belirlenmediğini ileri sürdü. Olay yerinde kan lekeleri bulunduğunu da iddia eden anne, bunların yeterince araştırılmadığını savundu. Doğan ayrıca kızının boynunda ip izi ve kırık bulunmadığını öne sürerek otopsi sonucunda beyninde kanama tespit edildiğini söyledi.