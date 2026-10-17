Erzincan’da sel ve heyelanın yol açtığı tahribat havadan görüntülendi
Erzincan’da gece etkisini artıran sağanak, Sansa Deresi mevkisinde sel ve heyelana neden oldu. Toprak, kaya ve çamur kütlelerinin sürüklendiği Erzincan-Erzurum kara yolunda ulaşım uzun süre aksadı. Afetin yol açtığı tahribat, günün ilk ışıklarıyla havadan görüntülendi.
Erzincan'da gece saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış, sel ve heyelanı beraberinde getirdi. Erzincan-Erzurum kara yolunun Sansa Deresi mevkisinde yamaçlardan kopan toprak ve kayalar yola sürüklendi. Bölgede ulaşımı olumsuz etkileyen afetin boyutu, günün aydınlanmasıyla ortaya çıktı.
TOPRAK, KAYA VE ÇAMUR KÜTLELERİ YOLA SÜRÜKLENDİ
Sağanağın ardından meydana gelen sel ve heyelan nedeniyle kara yolunda uzun süre ulaşım aksadı. Yamaçlardan sürüklenen toprak, kaya ve çamur kütleleri, yol ve çevresinde tahribata yol açtı.
GÜNÜN İLK IŞIKLARIYLA ORTAYA ÇIKTI
Gece yaşanan afetin bölgede bıraktığı izler, sabah saatlerinde daha net görüldü. Sansa Deresi mevkisindeki tahribat havadan görüntülendi.
Görüntülerde, sel ve heyelandan etkilenen alanlar ile Erzincan-Erzurum kara yolunda oluşan hasar yer aldı.