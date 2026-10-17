Erzincan’da sel ve heyelanın yol açtığı tahribat havadan görüntülendi

Erzincan’da gece etkisini artıran sağanak, Sansa Deresi mevkisinde sel ve heyelana neden oldu. Toprak, kaya ve çamur kütlelerinin sürüklendiği Erzincan-Erzurum kara yolunda ulaşım uzun süre aksadı. Afetin yol açtığı tahribat, günün ilk ışıklarıyla havadan görüntülendi.