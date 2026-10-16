Nijerya'da kanlı saldırı! Boko Haram askeri üssü bastı: 14 ölü

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram'ın askeri üsse düzenlediği saldırıda 10 asker ve 4 sivil olmak üzere 14 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişinin yaralandığı saldırı, bölgede terör tehdidinin sürdüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.