Nevşehir’de otomobil takla attı: 80 yaşındaki sürücü öldü
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Nevşehir’de Avanos-Göreme yolunda kontrolden çıkan otomobil önce bankete düştü, ardından yeniden yola çıkarak takla attı. Araç içerisinde sıkışan 80 yaşındaki sürücü Ali Kaptan hayatını kaybetti. Kaptan’ın cansız bedeni itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Nevşehir'de Avanos-Göreme yolunda takla atan otomobilin sürücüsü Ali Kaptan (80), hayatını kaybetti. Araç içerisinde sıkışan Kaptan'ın cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.
BANKETE DÜŞEN OTOMOBİL YOLA ÇIKIP TAKLA ATTI
Edinilen bilgiye göre, Ali Kaptan yönetimindeki 50 EA 639 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bankete düştü. Yeniden yola çıkan otomobil, takla attıktan sonra durabildi.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
80 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araçta sıkışan Ali Kaptan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaptan'ın cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin çalışma