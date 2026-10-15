Bursa'da Suuçtu şelalesi coştu! Sağanak sonrası büyüleyen görüntüler
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Bursa'da etkili olan sağanak yağışın ardından Mustafakemalpaşa ilçesindeki Suuçtu Şelalesi'nin su debisi arttı, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Şelaleden büyük bir gürültüyle dökülen sular, yoğun su buharı ve sis tabakası oluştururken doğanın gücü bir kez daha gözler önüne serildi.
İstanbul ve Marmara Bölgesi genelinde etkili olan sağanak yağış, Bursa'da da etkisini gösterdi. Yağışların ardından Mustafakemalpaşa ilçesinde bulunan Suuçtu Şelalesi'nde su akışı artarken, ortaya çıkan görüntüler dikkat çekti.
Şelaleden büyük bir coşkuyla dökülen sular, çevrede yoğun su buharı ve sis benzeri bir görüntü oluşturdu. Şelalenin çevresindeki yürüyüş alanlarında da su birikintileri ve çamurlu zemin oluştu.
Suuçtu Şelalesi'nde kaydedilen görüntüler, sağanak yağışın ardından doğanın gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.