Bursa'da Suuçtu şelalesi coştu! Sağanak sonrası büyüleyen görüntüler

Bursa'da etkili olan sağanak yağışın ardından Mustafakemalpaşa ilçesindeki Suuçtu Şelalesi'nin su debisi arttı, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Şelaleden büyük bir gürültüyle dökülen sular, yoğun su buharı ve sis tabakası oluştururken doğanın gücü bir kez daha gözler önüne serildi.