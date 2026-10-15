Kocaeli'de dev istinat duvarı yerle bir oldu! Çökme anı kamerada
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından Değirmendere Mahallesi'ndeki dev istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. Çatırdama seslerinin ardından tonlarca ağırlıktaki duvar yerle bir olurken, yanındaki elektrik direği de yan yattı. Felaket anları çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kocaeli'de etkili olan sağanak yağış, kent genelinde olumsuzluklara neden oldu. Gölcük ilçesine bağlı Değirmendere Mahallesi'nde yağışın ardından dev istinat duvarı çöktü.
Yağışa dayanamayarak çöken istinat duvarının yıkılmasıyla birlikte yanındaki elektrik direği de yan yattı. Yaşananlar çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde istinat duvarının çökmesi ve elektrik direğinin yan yatması yer aldı.