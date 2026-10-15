Kocaeli'de dev istinat duvarı yerle bir oldu! Çökme anı kamerada

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından Değirmendere Mahallesi'ndeki dev istinat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. Çatırdama seslerinin ardından tonlarca ağırlıktaki duvar yerle bir olurken, yanındaki elektrik direği de yan yattı. Felaket anları çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.