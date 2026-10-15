Yalova'da alevler mobilya imalathanesini yuttu!

Yalova'nın Kadıköy beldesinde bulunan bir mobilya imalathanesinde, bugün saat 20.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Mobilya ürünleri ve kimyasal maddelerin etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürülürken imalathane kullanılamaz hale geldi.