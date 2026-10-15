Kırıkkale'de polis ekiplerinin dron destekli trafik denetimi sırasında ilginç anlar yaşandı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü, uygulama noktasını fark edince aracını durdurarak aşağı indi.

Hiçbir şey olmamış gibi yürüyerek uzaklaşmaya çalışan sürücünün yerine yolcu koltuğundaki kişi geçti. Ancak denetimden kaçmak için yapılan bu hamle, havadan takip yapan dron kamerasına takıldı.