Trafik denetimindeki yaya numarasını drone yakaladı
Kırıkkale'de trafik denetimini fark eden ehliyetsiz sürücü, aracından inerek yaya gibi uzaklaşmaya çalıştı. Sürücünün yolcu koltuğundaki kişinin direksiyona geçtiği anlar, polis dronu tarafından saniye saniye kaydedildi. Denetimden kaçmaya çalışan sürücü ile araç sahibine toplam 80 bin lira idari para cezası uygulandı.
Kırıkkale'de polis ekiplerinin dron destekli trafik denetimi sırasında ilginç anlar yaşandı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücü, uygulama noktasını fark edince aracını durdurarak aşağı indi.
Hiçbir şey olmamış gibi yürüyerek uzaklaşmaya çalışan sürücünün yerine yolcu koltuğundaki kişi geçti. Ancak denetimden kaçmak için yapılan bu hamle, havadan takip yapan dron kamerasına takıldı.
DENETİMDEN KAÇMA OYUNU DRONA TAKILDI
Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Millet Bulvarı üzerinde dron destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Uygulama noktasını fark eden sürücü, aracını durdurarak aşağı indi. Sürücünün yaya olarak bölgeden uzaklaşmaya başladığı sırada yolcu koltuğunda bulunan kişi direksiyona geçti. İki kişinin denetimden kurtulmak amacıyla gerçekleştirdiği bu hamle, polis dronu tarafından saniye saniye görüntülendi.
SÜRÜCÜYE VE ARAÇ SAHİBİNE 80 BİN LİRA CEZA
Dron görüntülerini inceleyen polis ekipleri, araçtan inerek uzaklaşmaya çalışan kişinin sürücü belgesinin bulunmadığını tespit etti.