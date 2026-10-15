Sakarya’nın Sapanca ilçesinde sağanak nedeniyle debisi yükselen derenin kenarındaki iki katlı villa yıkıldı. Binanın dereye devrildiği anlar kameraya yansırken, taşan dereler nedeniyle ev ve siteleri su bastı, bazı yollarda ulaşım aksadı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde etkili olan sağanak, derelerin taşmasına ve su baskınlarına neden oldu. Fevziye Mahallesi'nde dere kenarında bulunan iki katlı villa, derenin debisinin artmasının ardından yıkılarak suya devrildi. Binanın yıkıldığı anlar kameraya yansıdı.

SAKARYA'DA SEL SULARI 2 KATLI EVİ YIKTI! O ANLAR KAMERADA

TAŞAN DERELER ULAŞIMI AKSATTI Sarp, Keçi, İstanbul, Kurtköy ve Yanık derelerinin taşmasıyla güzergâhlarındaki bazı yollar ulaşıma kapanma noktasına geldi. Ev ve siteleri su basarken, köprü geçişlerinde de çökmeler meydana geldi. Fevziye Mahallesi'nde, Fevziye-Akçay Deresi üzerindeki Dereköy bağlantı köprüsünde yükselen sular nedeniyle taşkın yaşandı.

BUNGALOVLAR YIKILMA TEHLİKESİYLE KARŞILAŞTI

Derelere yakın bölgelerde bulunan bazı bungalovlar da yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Ekipler, su akışını sağlamak amacıyla dere yataklarında ve bazı yollarda kazı çalışması yaptı.

Kemer Mezarlığı'nın doğu bölümünde de su baskını meydana geldi. Taşkın nedeniyle bu bölümdeki mezarlar su altında kaldı.