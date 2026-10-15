Bartın'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkilerken, su basan mazgaldan çıkan fare korku dolu anlara neden oldu. Kentte yağmur suları kayaların üzerinden akarak şelaleyi andıran görüntüler oluşturdu.

Meteorolojinin sarı kodla uyardığı Bartın'da öğlen saatlerinde başlayan yağmurla birlikte ilginç görüntüler de ortaya çıktı.

Bartın Zonguldak yolu Çatmaca mevkisinde tıkanan mazgallar ve yola akan yağmur suları nedeniyle kara yolu gölete dönüştü. Ekiplerin çalışması sonucu mazgallar yeniden açılarak, su boşaltıldı.

Bartın İnkumu'nda ise yüksek kesimlerden gelen yağmur suları kayaların üzerinden evlerin arasına aktı. Suların şiddeti ise evlerin arasında akan bir şelale görüntüsüne neden oldu.

Kent merkezinde ise yağmur suları ile dolan mazgallardan kaçan bir fare ilginç görüntülere neden oldu.

Vatandaş telefonu ile çekilen görüntülerde farenin mazgaldan dışarıya çıkması şaşkına çevirdi. Mazgal taşmadan hemen öncesinde mazgaldan çıkan fare, kaldırımda yürüyen insanların korkmasına neden oldu.

Fareyi fark edenlerden bazıları kısa süreli korku yaşarken, bazıları ise ilgiyle fareyi izledi.

Yağmur nedeniyle derelere çamur akarken, ırmakların su seviyeleri de yükseldi.