Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen III. Festolive Edremit Zeytinyağı Tadım Festivali, alışılmışın dışında bir lezzete ev sahipliği yaptı. Kahveye eklenen zeytinyağıyla hazırlanan içecek, festival ziyaretçilerinin ilgisini çekti. Zeytinyağlı kahveyi deneyen katılımcılar, kahvenin kendine özgü aromasıyla zeytinyağının bıraktığı tadın bir araya geldiğini belirtti.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen zeytinyağı festivalinde tanıtılan zeytinyağlı kahve, ziyaretçilerin ilgisini çekti. (Foto: İHA)

ZEYTİNYAĞI VE KAHVE AYNI FİNCANDA BULUŞTU

Festival kapsamında tanıtılan zeytinyağlı kahve hakkında bilgi veren Yüksek Ziraat Mühendisi Murat Küçükçakır, her iki ürünün de kendine özgü bir tadım kültürüne sahip olduğunu söyledi.

Kahve ve zeytinyağını bir araya getirerek farklı bir lezzet ortaya çıkardıklarını belirten Küçükçakır, şu ifadeleri kullandı:

"Nasıl kahvede farklı tatlar ve aromalar insanların ilgisini çekiyorsa zeytinyağında da aynı durum söz konusu. Bu yıl elde edilen zeytinyağımızla kahveyi bir araya getirdik ve ortaya çok özel bir lezzet çıktı. Denendiğinde hem mideyi rahatlatıyor hem de hoş bir tat bırakıyor. Herkesin denemesini tavsiye ediyorum."

"HEM KAHVENİN TADINI HEM ZEYTİNYAĞININ KARAKTERİSTİK HİSSİNİ ALIYORSUNUZ"

Festivalde zeytinyağlı kahveyi deneyen ziyaretçiler de yeni lezzete ilişkin görüşlerini paylaştı.

Katılımcılardan Yıldırım Baydar, kahve ve zeytinyağının kendine özgü özelliklerinin aynı içecekte hissedilebildiğini belirterek şunları söyledi: