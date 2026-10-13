GEÇEN YILA GÖRE ARTTI, BEŞ BÖLGEDE NORMALİN ALTINDA KALDI

Mevsim normalleriyle karşılaştırıldığında yağışlar Akdeniz'de yüzde 48, Doğu Anadolu'da yüzde 8 arttı. Diğer beş bölgede ise normalin altında kaldı.

Normaline göre en büyük düşüş yüzde 67 ile Güneydoğu Anadolu'da görüldü. Marmara'da yüzde 59, Ege'de yüzde 34, Karadeniz'de yüzde 9 ve İç Anadolu'da yüzde 6 azalma kaydedildi.

GÜNEYDOĞU'DA SEKİZ YILDIR AYNI TABLO

Güneydoğu Anadolu'da yaz yağışları geçen yıla göre artmasına rağmen üst üste sekizinci yıl mevsim normalinin altında gerçekleşti.

Bölgede bu yaz metrekareye 3,9 kilogram yağış ölçüldü. Metrekareye 11,8 kilogram olan mevsim normaline göre yağış miktarı yüzde 67 azaldı.

Şırnak'ta son 60 yılın, Mardin ve Batman'da ise son 42 yılın en düşük yaz yağışları kaydedildi.