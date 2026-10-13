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Türkiye genelinde yaz yağışları yüzde 94 arttı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Türkiye genelinde yaz yağışları yüzde 94 arttı

Türkiye’de yaz yağışları geçen yıla göre yüzde 94 artmasına rağmen mevsim normaline ulaşamadı. Yedi bölgenin tamamında artış kaydedilirken, Güneydoğu Anadolu’da yağışlar üst üste sekizinci yıl normalin altında kaldı. Şırnak’ta son 60 yılın, Mardin ve Batman’da ise son 42 yılın en düşük yaz yağışları ölçüldü.

Türkiye genelinde 2026 yazında metrekareye ortalama 58,3 kilogram yağış düştü. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 94 artış kaydedilmesine rağmen yağış miktarı, mevsim normalinin yüzde 9 altında kaldı.

AA muhabirinin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 2026 Yılı Yaz Mevsimi Yağış Değerlendirmesi Raporu'ndan derlediği bilgiler, haziran, temmuz ve ağustos aylarında bölgelere göre farklı bir tablo ortaya koydu.

Türkiye genelinde yaz yağışları yüzde 94 arttı - 1

YAĞIŞ NEREDEYSE İKİYE KATLANDI, NORMALE ULAŞAMADI

Geçen yaz metrekareye 30 kilogram olarak ölçülen yağış miktarı, bu yıl 58,3 kilograma yükseldi. Ancak 1991-2020 dönemini kapsayan mevsim normali metrekareye 64 kilogram olduğu için Türkiye genelindeki yağışlar normalin yüzde 9 altında gerçekleşti.

Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesinin tamamında geçen yıla göre yağış artışı görüldü.

ÜÇ BÖLGEDE YAĞIŞ İKİ KATINDAN FAZLA ARTTI

Akdeniz Bölgesi'nde geçen yıl metrekareye 21 kilogram olan yaz yağışı, bu yıl 55,3 kilograma çıktı. Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise yağış miktarı 28,6 kilogramdan 60,1 kilograma yükseldi.

Marmara Bölgesi'nde geçen yaz metrekareye 11,6 kilogram yağış ölçülürken, bu yıl miktar 34,1 kilograma ulaştı. Böylece Akdeniz, Doğu Anadolu ve Marmara'da yağışlar geçen yılın iki katından fazlasına çıktı.

İç Anadolu'da yüzde 93, Karadeniz'de yüzde 74, Ege'de yüzde 46 ve Güneydoğu Anadolu'da yüzde 30 artış kaydedildi.

Türkiye genelinde yaz yağışları yüzde 94 arttı - 2

RİZE'YE 304,4 KİLOGRAM, GÜNEYDOĞU'YA 3,9 KİLOGRAM

Bölgeler arasında yazın en yüksek yağış miktarı, metrekareye 120,3 kilogramla Karadeniz'de ölçüldü. En düşük yağış ise metrekareye 3,9 kilogramla Güneydoğu Anadolu'da kaydedildi.

İller arasında metrekareye 304,4 kilogramla Rize ilk sırada yer aldı. Rize'yi 276 kilogramla Ardahan izledi.

Türkiye genelinde yaz yağışları yüzde 94 arttı - 3

GEÇEN YILA GÖRE ARTTI, BEŞ BÖLGEDE NORMALİN ALTINDA KALDI

Mevsim normalleriyle karşılaştırıldığında yağışlar Akdeniz'de yüzde 48, Doğu Anadolu'da yüzde 8 arttı. Diğer beş bölgede ise normalin altında kaldı.

Normaline göre en büyük düşüş yüzde 67 ile Güneydoğu Anadolu'da görüldü. Marmara'da yüzde 59, Ege'de yüzde 34, Karadeniz'de yüzde 9 ve İç Anadolu'da yüzde 6 azalma kaydedildi.

GÜNEYDOĞU'DA SEKİZ YILDIR AYNI TABLO

Güneydoğu Anadolu'da yaz yağışları geçen yıla göre artmasına rağmen üst üste sekizinci yıl mevsim normalinin altında gerçekleşti.

Bölgede bu yaz metrekareye 3,9 kilogram yağış ölçüldü. Metrekareye 11,8 kilogram olan mevsim normaline göre yağış miktarı yüzde 67 azaldı.

Şırnak'ta son 60 yılın, Mardin ve Batman'da ise son 42 yılın en düşük yaz yağışları kaydedildi.

Türkiye genelinde yaz yağışları yüzde 94 arttı - 4

BAZI YERLERDE YÜZDE 80'İ AŞAN DÜŞÜŞ

Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir, Manisa, İzmir, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak, Hakkari, Kaş ve Fethiye çevrelerinde yağışlar mevsim normallerine göre yüzde 80'den fazla azaldı.

Samsun, Denizli, Burdur, Kemer, Elmalı, Mersin, Osmaniye, Adana ve Hatay çevrelerinde ise yağışlar normallerinin yüzde 60'tan fazla üzerine çıktı.

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