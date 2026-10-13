Uzayın derinliklerinden gelen bazı görüntüler, görenleri şaşırtmaya devam ediyor. NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu tarafından kaydedilen ve gülümseyen bir yüzü andıran galaksi kümesi de bunlardan biri. İlk bakışta uzayda beliren bir yüz gibi görünen bu görüntü, aslında evrenin işleyişine dair önemli bir fiziksel olayı ortaya koyuyor.

Ancak bu şekiller, galaksilerin tesadüfen bir yüz oluşturmasından ibaret değil. Görüntünün arkasında, ışığın büyük kütleli cisimlerin etkisiyle yön değiştirmesi yatıyor. NASA, paylaşımında gülümseme çizgileri gibi görünen yayların güçlü kütleçekimsel merceklenmenin sonucu olduğunu belirtti.

Uzaydaki gülümseyen yüzün oluşmasını kütleçekimsel merceklenme etkisi açıklıyor. (A Haber Grafik Ekibi)

UZAYDA GÜLÜMSEYEN YÜZ NASIL OLUŞTU?

Bu sıra dışı görüntünün temelinde, Albert Einstein'ın genel görelilik teorisi bulunuyor. Einstein'ın ortaya koyduğu bu teoriye göre kütle, uzay-zamanın yapısını değiştiriyor. Yeterince büyük bir kütleye sahip galaksi veya galaksi kümesi, çevresindeki uzay-zamanı bükebiliyor. Bu bölgeden geçen ışık da söz konusu eğrilikten etkilenerek farklı bir doğrultuda ilerliyor.

Kütleçekimsel merceklenme adı verilen bu olayda, uzaktaki bir galaksiden gelen ışık bükülebiliyor, büyütülebiliyor veya yay biçiminde görülebiliyor. Dünya'dan gözlem yapan teleskoplar da bu ışığı farklı şekillerde kaydedebiliyor. SDSS J1038+4849 görüntüsünde yüzü andıran yapının ortaya çıkması da bu etkinin bir sonucu. Görseldeki parlak noktalar ve kavisli yaylar, uzaydaki cisimlerin konumları ile ışığın izlediği yolun birleşmesiyle oluşuyor.