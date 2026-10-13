Kuzey Marmara Otoyolu'nda korku dolu anlar! Tırdan kopan lastik faciaya davetiye çıkardı
Kuzey Marmara Otoyolu’nun Başakşehir istikametinde seyir halindeki bir tırdan kopan lastik, rampada hız kazanarak metrelerce yuvarlandı. Trafikte tehlikeli anlara neden olan lastik, yol kenarındaki yön tabelasına çarparak durabildi. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki bir tırdan kopan lastik, trafikte metrelerce yuvarlanarak trafikte tehlike oluşturdu. Rampada hız kazanan lastik, yol kenarındaki yön tabelasına çarparak durabildi.
LASTİK KOPUP YOLA SAVRULDU
Olay, sabah saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu'nun Başakşehir istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otoyolda seyir halinde bulunan bir tırın lastiği henüz bilinmeyen bir nedenle yerinden koparak yola savruldu. Kopan lastik, rampanın eğimiyle birlikte hız kazanarak trafikte metrelerce yuvarlandı.
YÖN TABELASINA ÇARPARAK DURABİLDİ
Otoyolda araçların seyir halinde olduğu sırada kontrolsüz şekilde yuvarlanan lastik, trafikte tehlikeli anların yaşanmasına neden oldu. Rampada giderek hızlanan lastik, metrelerce ilerledikten sonra yol kenarında bulunan yön tabelasına çarparak durabildi.
O ANLAR KAMERADA
Öte yandan, tırdan kopan lastiğin otoyolda yuvarlandığı anlar, trafikte seyreden başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, büyük lastiğin rampada hız kazanarak ilerlediği ve yön tabelasına çarparak durduğu anlar yer aldı.