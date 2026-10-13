Kuzey Marmara Otoyolu'nda korku dolu anlar! Tırdan kopan lastik faciaya davetiye çıkardı

Kuzey Marmara Otoyolu’nun Başakşehir istikametinde seyir halindeki bir tırdan kopan lastik, rampada hız kazanarak metrelerce yuvarlandı. Trafikte tehlikeli anlara neden olan lastik, yol kenarındaki yön tabelasına çarparak durabildi. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.