Bursa'da feci kaza! Otomobil hafriyat kamyonuna çarptı: 1’i çocuk, 2 yaralı
Bursa’nın Orhangazi ilçesinde, kavşakta dönüş yapan hafriyat kamyonuna çarpan otomobilde can pazarı yaşandı. Çarpışmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü El Hasan Muaz ile yanındaki 13 yaşındaki M.E.H., itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Bursa-Yalova kara yolu üzerindeki Orhangazi Küçük Sanayi Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi.
Yalova'dan Bursa yönüne giden El Hasan Muaz yönetimindeki 16 MB 3671 plakalı otomobil, kavşakta dönüş yapan Şamil E. (59) idaresindeki 34 PZT 291 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada otomobil sürücüsü El Hasan Muaz ile yanındaki M.E.H. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından, Suriye uyruklu oldukları öğrenilen sürücü ile yanındaki çocuk, ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.