Bir zamanlar yokluğun simgesiydi! Kadınların yeni gözdesine paha biçilemiyor
Bir dönem yokluğun simgesi olan ve plastik ürünlerin yaygınlaşmasıyla da unutulmaya yüz tutan geleneksel bir ürün yeniden ilgi görmeye başladı. Aydın'da üretilen özel tasarımlar kadınların gözdesi olurken, fiyatları 8 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.
Bir zamanlar evlerde, hamamlarda ve camilerde günlük hayatın vazgeçilmezleri arasındaydı. Teknolojinin gelişmesi ve plastik ürünlerin yaygınlaşmasıyla kullanımı azaldı, ustaları da giderek seyrekleşti. Ancak yıllar sonra yeniden ilgi görmeye başlayan bu geleneksel ürün, artık yalnızca ihtiyaç için değil, zarif tasarımları nedeniyle de tercih ediliyor.
Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen İncir ve Kültür Festivali'nde açılan bir stant, geçmişten günümüze uzanan bu değişimi gözler önüne serdi.
YOKLUĞUN SİMGESİYDİ, ŞİMDİ ZARAFET İÇİN TERCİH EDİLİYOR
Bir dönem özellikle ıslak zeminlerde kullanılan ahşap nalınlar, günümüzde özel tasarımlarıyla yeniden ilgi görüyor.
Ege Bölgesi'nin az sayıdaki nalın ustalarından Murat Vatan, Osmanlı döneminden 1980'li yıllara kadar yaygın olan nalıncılığın plastik ürünlerin etkisiyle gerilediğini anlattı.
Vatan'a göre 2010 yılından sonra geleneksel nalınlara yönelik ilgi yeniden artmaya başladı. Eskiden günlük ihtiyaç için kullanılan nalınlar, bugün özel günlerde giyilmek veya dekoratif amaçlarla sergilenmek üzere de satın alınıyor.
SARAY MODELİ KADINLARIN GÖZDESİ OLDU
Germencik Belediyesi tarafından düzenlenen İncir ve Kültür Festivali'ne katılan Murat Vatan, açtığı stantta hem geleneksel mesleğini tanıtıyor hem de el emeği ürünlerini satışa sunuyor.
Nalınların kullanım amacının zamanla değiştiğini belirten Vatan, özellikle saray modeli ve sedef kakmalı tasarımların kadınlardan yoğun ilgi gördüğünü söyledi.
Kişiye özel hazırlanan modeller, yalnızca ayakkabı olarak değil, evlerde süs eşyası olarak da tercih ediliyor.
FİYATLARI 8 BİN TL'YE KADAR ÇIKIYOR
Geleneksel nalınların fiyatları, kullanılan malzemeye ve işçiliğe göre değişiyor.
Murat Vatan, günlük kullanım için üretilen modellerin 400 ile 500 TL arasında satıldığını belirtti.
Sedef kakmalı ve saray modeli özel üretim nalınların fiyatları ise 5 bin TL'den başlayarak 8 bin TL'ye kadar çıkıyor.
Vatan, bazı müşterilerin nalınları özel günlerde giymek için, bazılarının ise duvarlarında veya vitrinlerinde sergilemek amacıyla sipariş verdiğini anlattı.
HER RENGİN VE MODELİN AYRI BİR ANLAMI VAR
Nalıncılığın yalnızca bir zanaat değil, aynı zamanda köklü bir Anadolu kültürü olduğunu vurgulayan Vatan, geçmişte kullanılan renklerin ve modellerin de farklı anlamlar taşıdığını ifade etti.
Vatan, "Eskiden nalın renklerinin bir anlamı varmış. Canlı renkleri genç kızlar, koyu renkleri ise yaşlı veya eşi ölmüş kadınlar giyermiş" dedi.
Vatan, türkülere de konu olan nalınların özellikle gelin hamamlarında ve geleneksel yaşamın farklı alanlarında önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.
10 YIL ÖNCE HOBİ OLARAK BAŞLADI
Nalıncılığa yaklaşık 10 yıl önce kültürel mirası yaşatmak amacıyla başladığını söyleyen Murat Vatan, zamanla bu uğraşın kendisi için önemli bir gelir kaynağına dönüştüğünü anlattı.
Vatan, "Bu işe 10 yıl önce, nalıncılık kültürü yaşasın diye hobi olarak başladım. Ancak benim için ciddi bir gelir kapısı oldu. Kadınlar ve özellikle çocuklar yoğun ilgi gösteriyor" ifadelerini kullandı.
Geleneksel nalın kültürünü gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlayan usta, festivallere katılarak hem mesleğini tanıtmayı hem de el emeği ürünlerini daha geniş kitlelere ulaştırmayı sürdürüyor.