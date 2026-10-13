Bir dönem yokluğun simgesi olan ve plastik ürünlerin yaygınlaşmasıyla da unutulmaya yüz tutan geleneksel bir ürün yeniden ilgi görmeye başladı. Aydın'da üretilen özel tasarımlar kadınların gözdesi olurken, fiyatları 8 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.

Bir zamanlar evlerde, hamamlarda ve camilerde günlük hayatın vazgeçilmezleri arasındaydı. Teknolojinin gelişmesi ve plastik ürünlerin yaygınlaşmasıyla kullanımı azaldı, ustaları da giderek seyrekleşti. Ancak yıllar sonra yeniden ilgi görmeye başlayan bu geleneksel ürün, artık yalnızca ihtiyaç için değil, zarif tasarımları nedeniyle de tercih ediliyor. Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen İncir ve Kültür Festivali'nde açılan bir stant, geçmişten günümüze uzanan bu değişimi gözler önüne serdi.

Aydın'da geleneksel nalıncılık, özel tasarımlarla yeniden ilgi görmeye başladı. (Foto: İHA) YOKLUĞUN SİMGESİYDİ, ŞİMDİ ZARAFET İÇİN TERCİH EDİLİYOR Bir dönem özellikle ıslak zeminlerde kullanılan ahşap nalınlar, günümüzde özel tasarımlarıyla yeniden ilgi görüyor. Ege Bölgesi'nin az sayıdaki nalın ustalarından Murat Vatan, Osmanlı döneminden 1980'li yıllara kadar yaygın olan nalıncılığın plastik ürünlerin etkisiyle gerilediğini anlattı. Vatan'a göre 2010 yılından sonra geleneksel nalınlara yönelik ilgi yeniden artmaya başladı. Eskiden günlük ihtiyaç için kullanılan nalınlar, bugün özel günlerde giyilmek veya dekoratif amaçlarla sergilenmek üzere de satın alınıyor. SARAY MODELİ KADINLARIN GÖZDESİ OLDU Germencik Belediyesi tarafından düzenlenen İncir ve Kültür Festivali'ne katılan Murat Vatan, açtığı stantta hem geleneksel mesleğini tanıtıyor hem de el emeği ürünlerini satışa sunuyor. Nalınların kullanım amacının zamanla değiştiğini belirten Vatan, özellikle saray modeli ve sedef kakmalı tasarımların kadınlardan yoğun ilgi gördüğünü söyledi. Kişiye özel hazırlanan modeller, yalnızca ayakkabı olarak değil, evlerde süs eşyası olarak da tercih ediliyor. FİYATLARI 8 BİN TL'YE KADAR ÇIKIYOR Geleneksel nalınların fiyatları, kullanılan malzemeye ve işçiliğe göre değişiyor. Murat Vatan, günlük kullanım için üretilen modellerin 400 ile 500 TL arasında satıldığını belirtti. Sedef kakmalı ve saray modeli özel üretim nalınların fiyatları ise 5 bin TL'den başlayarak 8 bin TL'ye kadar çıkıyor. Vatan, bazı müşterilerin nalınları özel günlerde giymek için, bazılarının ise duvarlarında veya vitrinlerinde sergilemek amacıyla sipariş verdiğini anlattı.