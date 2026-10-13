Samsun'da iki kardeş, görme engelli bireylerin alışveriş sırasında yaşadığı güçlükleri azaltmak amacıyla yapay zeka destekli bir mobil uygulama geliştirdi.

12 yaşındaki Poyraz Onat Coşgun ve 11 yaşındaki kardeşi Pars Onan Coşgun'un geliştirdiği "Gözümsün", kullanıcıyı mağaza içerisinde yönlendirirken ürünleri ve fiyat etiketlerini de tanıyabiliyor.

Uygulama, elde ettiği bilgileri sesli olarak kullanıcıya aktararak görme engelli bireylerin alışverişlerini daha bağımsız gerçekleştirebilmesini amaçlıyor.

"GÖZÜMSÜN" NASIL ÇALIŞIYOR?

Canik Belediyesi Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü ve Samsun Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri tarafından geliştirilen uygulama, iki farklı arayüzden oluşuyor.

Bunlardan ilki mağaza içi navigasyon sistemi. Bu özellik, kullanıcının satın almak istediği ürünün bulunduğu reyona ulaşmasına yardımcı oluyor.

İkinci bölüm ise reyon bilgisi özelliği. Kullanıcı ürünün fotoğrafını çektiğinde uygulama yapay zeka desteğiyle ürünü analiz ediyor. Ardından ürünün marka ve fiyat bilgilerini sesli olarak kullanıcıya aktarıyor.