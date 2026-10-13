Samsunlu kardeşlerden görme engelliler için "Gözümsün": Yapay zekalı uygulama fiyatı sesli okuyor
Samsun'da Poyraz Onat Coşgun (12) ile kardeşi Pars Onan Coşgun (11), görme engelli bireylerin market ve mağazalarda bağımsız alışveriş yapmasını kolaylaştırmak için yapay zeka destekli "Gözümsün" uygulamasını geliştirdi. Ürünü tanıyan, fiyat etiketini okuyup seslendiren ve mağaza içinde yönlendirme yapan proje, TEKNOFEST 2026'da Türkiye üçüncülüğü elde etti.
Samsun'da iki kardeş, görme engelli bireylerin alışveriş sırasında yaşadığı güçlükleri azaltmak amacıyla yapay zeka destekli bir mobil uygulama geliştirdi.
12 yaşındaki Poyraz Onat Coşgun ve 11 yaşındaki kardeşi Pars Onan Coşgun'un geliştirdiği "Gözümsün", kullanıcıyı mağaza içerisinde yönlendirirken ürünleri ve fiyat etiketlerini de tanıyabiliyor.
Uygulama, elde ettiği bilgileri sesli olarak kullanıcıya aktararak görme engelli bireylerin alışverişlerini daha bağımsız gerçekleştirebilmesini amaçlıyor.
"GÖZÜMSÜN" NASIL ÇALIŞIYOR?
Canik Belediyesi Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü ve Samsun Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri tarafından geliştirilen uygulama, iki farklı arayüzden oluşuyor.
Bunlardan ilki mağaza içi navigasyon sistemi. Bu özellik, kullanıcının satın almak istediği ürünün bulunduğu reyona ulaşmasına yardımcı oluyor.
İkinci bölüm ise reyon bilgisi özelliği. Kullanıcı ürünün fotoğrafını çektiğinde uygulama yapay zeka desteğiyle ürünü analiz ediyor. Ardından ürünün marka ve fiyat bilgilerini sesli olarak kullanıcıya aktarıyor.
200 ÜRÜN ÜZERİNDE TEST EDİLDİ
"Gözümsün" uygulaması yalnızca teorik olarak geliştirilmedi, farklı mağaza ortamlarında da test edildi.
Proje kapsamında uygulama 4 farklı zincir market ile bir alışveriş merkezindeki giyim, kozmetik, oyuncak ve kitap-kırtasiye mağazalarında denendi.
Toplam 200 ürün üzerinde gerçekleştirilen testlerde, ürün tanıma başarısı yüzde 100, fiyat etiketi okuma başarısı ise yüzde 90 olarak ölçüldü.
Bu oranlar proje ekibinin gerçekleştirdiği testlerin sonuçlarını yansıtıyor.
TEKNOFEST 2026'DA TÜRKİYE ÜÇÜNCÜSÜ OLDULAR
2025 yılında geliştirilmeye başlanan "Gözümsün", ilk olarak TÜBİTAK çalışmaları ve bilim fuarlarında sunuldu.
Kardeşler daha sonra projeleriyle TEKNOFEST 2026'ya başvurdu.
Diyarbakır'da jüri karşısına çıkan proje, İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması'nın Sağlık ve İyi Yaşam Teknolojileri Kategorisi ortaokul seviyesinde Türkiye üçüncülüğü elde etti.
Öğrenciler daha sonra Şanlıurfa'daki TEKNOFEST Güneydoğu'da ödüllerini aldı.
GÖRME ENGELLİ BİREYLERLE TEST ETTİLER
Poyraz Onat Coşgun, uygulamanın geliştirilmesi sırasında görme engelli bireylerle de testler gerçekleştirdiklerini söyledi.
Coşgun, özellikle mağaza içi navigasyon sistemine ilişkin olumlu geri dönüşler aldıklarını belirterek şunları söyledi:
"Biz görme engelli bireylerle yaptığımız zaman mağaza için navigasyon özelliğinin iyi olduğunu söylediler ve ayrıca bunu sadece marketlerde değil dış dünyada da kullanılabileceğini söylediler. Bu yönlerde geliştirmeyi düşünüyoruz."