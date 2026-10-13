Kocaeli'de motosiklet ve motokuryelere 2 günlük trafik yasağı! Valilik saat verdi
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Kocaeli’de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak nedeniyle motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışı 2 gün yasaklandı. Valilik, yasağın 14 Ekim saat 06.00’dan 15 Ekim saat 23.59’a kadar uygulanacağını duyurdu.
Kocaeli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışı 2 gün yasaklandı.
Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, kentte 14-15 Ekim tarihlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.
Bu kapsamda motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin yarın saat 06.00'dan 15 Ekim Perşembe günü saat 23.59'a kadar trafiğe çıkmasının tedbiren yasaklandığı bildirildi.