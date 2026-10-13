Kocaeli'de motosiklet ve motokuryelere 2 günlük trafik yasağı! Valilik saat verdi

Kocaeli’de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak nedeniyle motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışı 2 gün yasaklandı. Valilik, yasağın 14 Ekim saat 06.00’dan 15 Ekim saat 23.59’a kadar uygulanacağını duyurdu.