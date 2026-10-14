İstanbul Boğazı Kuruçeşme açıklarında Bilbao Trader isimli bir gemi seyir halinde olduğu istikametin tersine dönerek sürüklendi. Olayda kuru yük gemisi kıyıya metreler kala dururken, Kıyı Emniyeti ekiplerinin müdahalesiyle güvenli şekilde boğazdan ayrıldı. Korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 21.30 sıralarında İstanbul Boğazı Kuruçeşme açıklarında meydana geldi. İstanbul'dan Derince'ye hareket halinde olan "Bilbao Trader" isimli Antigua ve Barbuda bayraklı 147 metrelik kuru yük gemisi arıza yaşayarak seyir halinde olduğu istikametin tersine döndü.

KIYIYA SÜRÜKLENEN GEMİ PANİĞE NEDEN OLDU

Kıyıya metreler kala duran geminin sürüklenme anları vatandaş kamerasına yansırken gemi takip sisteminden sürüklenmesi görüldü. İhbar üzerine olay yerine Kıyı Emniyeti'ne bağlı Kurtarma-8 ve Kıyı Emniyeti-4 gemileri arıza yaşayan gemiye müdahale etmek için sevk edildi.

Arızanın kısa sürede giderilmesinin ardından Kıyı Emniyeti ekiplerinin eskortluğunda seyrine devam ederek boğazdan ayrıldı.