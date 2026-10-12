Olay, akşam saatlerinde Çankaya Mahallesi'ndeki bir rezidans dairesinde meydana geldi.

İddiaya göre, hakkında yaralama ve çeşitli suçlardan kaydı bulunan Celal Çaltı'nın kaldığı odada silahlar olduğu yönünde ihbar yapıldı. İhbar üzerine bölgeye zırhlı polis araçları ve özel harekat ekipleri sevk edildi.

Ekipler bölgede güvenlik önlemleri alırken, Çaltı'ya teslim olması yönünde çağrıda bulunuldu. Ancak çağrıya uymayan Çaltı, silahla karşılık verdi.