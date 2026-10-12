Bingöl'de köprü üzerinde korkunç facia! Bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 ölü

Kazada S.A. ve Z.A. olay yerinde hayatını kaybederken, M.A. ile ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, UMKE, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.