Bingöl'de köprü üzerinde korkunç facia! Bariyerlere çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 ölü
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
|
Bingöl’ün Genç ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan otomobilin Murat Köprüsü üzerindeki demir bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza, akşam saatlerinde Genç ilçesinin girişinde bulunan Murat Köprüsü'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 59 AFT 652 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak köprü üzerindeki demir bariyerlere çarptı.
Kazada S.A. ve Z.A. olay yerinde hayatını kaybederken, M.A. ile ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, UMKE, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.