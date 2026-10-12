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Muğla’da 3 bin 500 yıllık şehir! Mermerin içine işlenen tarih

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Muğla’da 3 bin 500 yıllık şehir! Mermerin içine işlenen tarih

Muğla’nın Yatağan ilçesinde 3 bin 500 yıllık geçmişiyle öne çıkan Stratonikeia Antik Kenti havadan görüntülendi. Dünyanın en büyük mermer antik kentlerinden biri olarak gösterilen yerleşimde, antik tiyatro ve kent kapısının yanı sıra cami, hamam ve Osmanlı dönemine ait evler farklı medeniyetlerin izlerini bir arada taşıyor.

Muğla'da binlerce yıllık tarih aynı yerleşim alanında buluşuyor. Stratonikeia'da antik tiyatro ile Osmanlı evleri bir arada bulunuyor. Yatağan ilçesindeki antik kentin havadan çekilen görüntüleri, mermer yapıları ve farklı dönemlere ait mimari eserleri gözler önüne serdi.

Muğla’da 3 bin 500 yıllık şehir! Mermerin içine işlenen tarih - 1

3 BİN 500 YILLIK GEÇMİŞ AYNI KENTTE

Tarihi 3 bin 500 yıl öncesine uzanan Stratonikeia, Helenistik dönem öncesinde Karyalıların toplandığı yer olarak biliniyor.

Kentte Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerinin yanı sıra Anadolu beylikleri, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait izler de bulunuyor. Farklı medeniyetlerin aynı yerleşim alanında bıraktığı eserler, kentin tarihsel sürekliliğini yansıtıyor.

Muğla’da 3 bin 500 yıllık şehir! Mermerin içine işlenen tarih - 2

DÜNYANIN EN BÜYÜK MERMER ANTİK KENTLERİNDEN BİRİ

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Stratonikeia, dünyanın en büyük mermer antik kentlerinden biri olarak gösteriliyor.

Geniş bir alana yayılan yerleşim, mermer mimarisi ve tarihi yapılarıyla ziyaretçilerine farklı dönemlerin izlerini birlikte görme imkanı sunuyor.

Muğla’da 3 bin 500 yıllık şehir! Mermerin içine işlenen tarih - 3

"GLADYATÖRLER ŞEHRİ"NİN ANTİK YAPILARI

Geçmişte bölgenin en büyük spor okulunu bünyesinde barındırdığı belirtilen Stratonikeia, "Gladyatörler Şehri" adıyla da anılıyor.

Kentte gymnasium, bouleuterion, tiyatro, kent kapısı ve çeşme gibi antik dönem yapıları bulunuyor. Bu eserler, dönemin sosyal, kültürel ve sportif yaşamına ilişkin izler taşıyor.

Muğla’da 3 bin 500 yıllık şehir! Mermerin içine işlenen tarih - 4

ANTİK TİYATRONUN YANINDA TÜRK MİMARİSİNİN İZLERİ

Stratonikeia'nın tarihi zenginliği antik dönem kalıntılarıyla sınırlı kalmıyor. Kent sınırları içerisindeki köy meydanı, Beylikler Dönemi Hamamı, Şaban Ağa Camisi, Osmanlı Çeşmesi ve ağa evleri, Türk mimarisinin örneklerini aynı yerleşimde buluşturuyor.

Antik çağın anıtsal yapılarıyla geleneksel yerleşim unsurlarını bir arada barındıran kent, Muğla'nın kültürel mirası içerisinde önemli bir yere sahip.

Muğla’da 3 bin 500 yıllık şehir! Mermerin içine işlenen tarih - 5

BİNLERCE YILLIK TARİH HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Havadan çekilen görüntülerde Stratonikeia'nın geniş alana yayılan tarihi dokusu görüldü.

Mermer yapılar, kamusal alanlar ve farklı dönemlere ait eserler, binlerce yıl boyunca yerleşimde iz bırakan uygarlıkların mirasını ortaya koydu.

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