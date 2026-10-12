Muğla’da 3 bin 500 yıllık şehir! Mermerin içine işlenen tarih

Muğla’nın Yatağan ilçesinde 3 bin 500 yıllık geçmişiyle öne çıkan Stratonikeia Antik Kenti havadan görüntülendi. Dünyanın en büyük mermer antik kentlerinden biri olarak gösterilen yerleşimde, antik tiyatro ve kent kapısının yanı sıra cami, hamam ve Osmanlı dönemine ait evler farklı medeniyetlerin izlerini bir arada taşıyor.