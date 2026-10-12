Muğla’da 3 bin 500 yıllık şehir! Mermerin içine işlenen tarih
Muğla’nın Yatağan ilçesinde 3 bin 500 yıllık geçmişiyle öne çıkan Stratonikeia Antik Kenti havadan görüntülendi. Dünyanın en büyük mermer antik kentlerinden biri olarak gösterilen yerleşimde, antik tiyatro ve kent kapısının yanı sıra cami, hamam ve Osmanlı dönemine ait evler farklı medeniyetlerin izlerini bir arada taşıyor.
Muğla'da binlerce yıllık tarih aynı yerleşim alanında buluşuyor. Stratonikeia'da antik tiyatro ile Osmanlı evleri bir arada bulunuyor. Yatağan ilçesindeki antik kentin havadan çekilen görüntüleri, mermer yapıları ve farklı dönemlere ait mimari eserleri gözler önüne serdi.
3 BİN 500 YILLIK GEÇMİŞ AYNI KENTTE
Tarihi 3 bin 500 yıl öncesine uzanan Stratonikeia, Helenistik dönem öncesinde Karyalıların toplandığı yer olarak biliniyor.
Kentte Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerinin yanı sıra Anadolu beylikleri, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait izler de bulunuyor. Farklı medeniyetlerin aynı yerleşim alanında bıraktığı eserler, kentin tarihsel sürekliliğini yansıtıyor.
DÜNYANIN EN BÜYÜK MERMER ANTİK KENTLERİNDEN BİRİ
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Stratonikeia, dünyanın en büyük mermer antik kentlerinden biri olarak gösteriliyor.
Geniş bir alana yayılan yerleşim, mermer mimarisi ve tarihi yapılarıyla ziyaretçilerine farklı dönemlerin izlerini birlikte görme imkanı sunuyor.