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Kilis'te dolu yağışı! Yollar beyaza büründü

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kilis'te dolu yağışı! Yollar beyaza büründü

Kilis’te yağmurun ardından etkili olan dolu, yolları kısa sürede beyaza bürüdü. Ulaşımda aksama yaşanmazken, sürücüler trafikte kontrollü ilerledi. Doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise dükkanların önüne sığındı.

Kilis'te yağmurun ardından aniden bastıran dolu nedeniyle yollar kısa sürede beyaza bürünürken, ana arterlerde ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadı.

Kilis'te etkili olan dolu yağışı nedeniyle yollar beyaza büründü. (Foto: İHA)Kilis'te etkili olan dolu yağışı nedeniyle yollar beyaza büründü. (Foto: İHA)

Sürücüler, yağış nedeniyle trafikte kontrollü şekilde ilerledi. Doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, korunmak için dükkanların önüne sığındı.

#Kilis
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