KISKIVRAK YAKALANDI: EHLİYETİ YETERSİZ ÇIKTI

Aracı durduran Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, genç sürücü üzerinde inceleme yaptı. Yapılan kontrollerde, 17 yaşındaki Y.K.'nın ehliyetinin kullandığı aracı sürmek için yeterli olmadığı belirlendi. Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 335 bin TL idari para cezası uygulandı.