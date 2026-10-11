Kayseri’de polisten kaçış pahalıya patladı! 335 bin liralık cezayı öğrenince sinir krizi geçirdi: "Dershane param gitti"
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, polisin “dur” ihtarına uymayarak kaçan 17 yaşındaki sürücü, uzun süren kovalamacanın ardından yakalandı. Yapılan kontrollerde ehliyetinin araç kullanmak için yeterli olmadığı belirlenen sürücüye 335 bin TL idari para cezası uygulandı. Ceza makbuzunu imzaladığı sırada miktarı öğrenen genç, “Dershane param gitti.” diyerek sinir krizi geçirdi.
Olay, Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Köşk Mahallesi Talas Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede denetim yapan polis ekipleri, Y.K. (17) yönetimindeki 38 AKA 417 plakalı hafif ticari araca "dur" ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü, gaza basarak kaçmaya başladı.
Polis ekiplerinin peşine düşmesiyle başlayan kovalamaca, Becen Mahallesi Mehmet Özhaseki Bulvarı üzerinde sürücünün önünün kesilmesiyle sona erdi.
KISKIVRAK YAKALANDI: EHLİYETİ YETERSİZ ÇIKTI
Aracı durduran Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, genç sürücü üzerinde inceleme yaptı. Yapılan kontrollerde, 17 yaşındaki Y.K.'nın ehliyetinin kullandığı aracı sürmek için yeterli olmadığı belirlendi. Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 335 bin TL idari para cezası uygulandı.
"DERSHANE PARAM GİTTİ" DİYEREK TEPKİ GÖSTERDİ
Cezai işlemlerin ardından polis ekipleri, hazırlanan evrakı imzalaması için sürücüye verdi. Ceza makbuzunu imzaladığı sırada 335 bin TL'lik ceza miktarını öğrenen Y.K., "Dershane param gitti." diyerek tepki gösterdi. Büyük şaşkınlık yaşayan ve sinir krizi geçiren genç sürücü, polis ekipleri tarafından güçlükle sakinleştirildi.
ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ
Olayın ardından sakinleştirilen 17 yaşındaki Y.K., gerekli yasal işlemlerin yapılması için Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü. Kovalamacaya konu olan hafif ticari araç ise 120 gün süreyle trafikten men edilerek çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.