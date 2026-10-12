Kastamonu'da pancar tarlasında kanlı kavga! Aynı aileden 4 kişi öldü

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde iki aile arasında pancar tarlasında çıkan silahlı kavgada aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli jandarmaya teslim oldu.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde iki aile arasında pancar tarlasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Tabancayla açılan ateş sonucu aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüpheli, jandarma ekiplerine teslim oldu.

PANCAR TARLASINDA SİLAHLAR KONUŞTU

Olay, akşam saatlerinde Taşköprü ilçesine bağlı Akdeğirmen köyünde meydana geldi. İddiaya göre, pancar tarlasında iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda Çetin A., yanında bulunan tabancayla ateş açtı.

AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Silahlı saldırıda Sefa Karasu, İlhan Karasu, Ali Karasu ve Halit Karasu ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde aynı aileden 4 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazeler, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

KAÇAN ŞÜPHELİ TESLİM OLDU

Olayın ardından kaçan şüpheli Çetin A.'nın yakalanması için jandarma ekipleri harekete geçti. Şüpheli, kaçtığı Kastamonu'da jandarma ekiplerine teslim oldu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.