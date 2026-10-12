Darp ettikten sonra üzerine kaynar su dökmüş! Antalya'daki korkunç olayda cani tutuklandı
Antalya'da 49 yaşındaki kadını darbedip boğarak öldürdüğü iddia edilen Talha Torbalı tutuklandı. Cinayet zanlısının, 49 yaşındaki C.Y.'nin üzerine kaynar su döktükten sonra kadının banka hesabındaki 17 bin lirayı kendi hesabına aktardığı öğrenildi.
Dün akşam Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 6221 Sokak'ta bulunan müstakil evde meydana gelen olayda, C.Y. (49) ile Talha Torbalı (27) arasında kıskançlık nedeniyle çıktı. Talha Torbalı, 49 yaşındaki C.Y'yi darp ettikten sonra boğarak öldürdü.
Cinayetin ardından evden ayrılan şüpheli şehirler arası yolcu otobüsü ile Antalya'dan Konya'ya giderek polise teslim oldu.
Durumun Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine bildirilmesi üzerine ekipler, Talha Torbalı'nın verdiği adrese gittiklerinde C.Y'nin yatak odasında ölü olarak buldu.
TUTUKLANDI
Cinayet zanlısı, gece saatlerinde Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Konya'dan Antalya'ya getirildi.
Talha Torbalı'nın emniyetteki ifadesinde cinayetin ardından C.Y'nin banka hesabında bulunan 17 bin TL'yi kendi hesabına aktardığı ve evden ayrılarak Konya'ya gittiği, darp ettikten sonra da C.Y'nin üzerine kaynar su döktüğü öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, sevk edildiği mahkemece "Kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.