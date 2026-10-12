Darp ettikten sonra üzerine kaynar su dökmüş! Antalya'daki korkunç olayda cani tutuklandı

Cinayetin ardından evden ayrılan şüpheli şehirler arası yolcu otobüsü ile Antalya'dan Konya'ya giderek polise teslim oldu.

Darp ettikten sonra üzerine kaynar su dökmüş | Fotoğraf: İHA

TUTUKLANDI

Cinayet zanlısı, gece saatlerinde Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Konya'dan Antalya'ya getirildi.

Talha Torbalı'nın emniyetteki ifadesinde cinayetin ardından C.Y'nin banka hesabında bulunan 17 bin TL'yi kendi hesabına aktardığı ve evden ayrılarak Konya'ya gittiği, darp ettikten sonra da C.Y'nin üzerine kaynar su döktüğü öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, sevk edildiği mahkemece "Kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.