Ankara'nın başkent oluşunun 103. yıl dönümü kutlamaları nedeniyle yarın saat 08.30'dan itibaren Cumhuriyet Caddesi'nin bir bölümü ve Çapa Sokak trafiğe kapatılacak.

Ankara'nın başkent oluşunun 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında yarın bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 08.30'dan itibaren Cumhuriyet Caddesi'nin Baruthane kavşağı ile Ulus kavşağı arasında kalan bölümü ile Çapa Sokak'ta araç trafiğine izin verilmeyecek.