Ankara'da bu yollar trafiğe kapatılacak! İşte cadde cadde tam liste
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Ankara'nın başkent oluşunun 103. yıl dönümü kutlamaları nedeniyle yarın saat 08.30'dan itibaren Cumhuriyet Caddesi'nin bir bölümü ve Çapa Sokak trafiğe kapatılacak.
Ankara'nın başkent oluşunun 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında yarın bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.
Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 08.30'dan itibaren Cumhuriyet Caddesi'nin Baruthane kavşağı ile Ulus kavşağı arasında kalan bölümü ile Çapa Sokak'ta araç trafiğine izin verilmeyecek.
Ayrıca, ihtiyaç duyulması halinde Çankırı Caddesi, Atatürk Bulvarı (Osmanlı Kavşağı ile Ulus Kavşağı arası), Anafartalar Caddesi, Hisar Parkı Caddesi, İpek Caddesi, Bedesten Sokak, Gözcü Sokak, Kalekapısı Sokak ve Alitaş Sokak ile yürüyüş güzergahına bağlanan tüm yollar, çift yönlü olarak programlar sona erene kadar araç trafiğine kapatılacak.