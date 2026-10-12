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Bursa'da boş arazide yangın paniği! İtfaiye alevleri büyümeden söndürdü

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bursa'da boş arazide yangın paniği! İtfaiye alevleri büyümeden söndürdü

Bursa'nın Karacabey ilçesinde boş arazide çıkan yangın paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın, Karacabey ilçesi Şahinköy mevkii Karaçay alanında bulunan boş arazide meydana geldi.

Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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