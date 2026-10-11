Silivri’de gece yarısı alev paniği! İşçilerin kaldığı konteyner küle döndü

İstanbul Silivri’de 11 Ekim gecesi saat 00.00 sıralarında Akören Mahallesi’ndeki şantiye alanında işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Facianın eşiğinden dönülen yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken konteyner kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 00.00 sıralarında Akören Mahallesi'ndeki şantiye alanında çıktı. İşçilerin kaldığı konteynerden yükselen alevleri görenler, itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken konteyner kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.