Edirne'de taksi ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Edirne’de ticari taksi ile motosikletin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan yaralılara, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri müdahale etti.