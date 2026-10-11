Edirne'de taksi ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
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Edirne’de ticari taksi ile motosikletin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan yaralılara, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri müdahale etti.
Kaza, İstasyon Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.P. idaresindeki 22 T 0438 plakalı taksi ile A.K. yönetimindeki 34 MZE 879 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklette bulunan yolcu yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.