Çorum'da iş yerini kapattıktan sonra oğluna şakayla karışık üniversiteye başlayacağını söyleyen 57 yaşındaki Vahap Akyol, sınavı kazanarak hayalini gerçeğe dönüştürdü. Hitit Üniversitesinde farklı bölümlerde okuyan baba ve 19 yaşındaki oğlu Yiğithan Akyol, artık birlikte kampüse gidiyor, ders aralarında çay içip sohbet ediyor.

Çorum'da yaşayan 57 yaşındaki Vahap Akyol'un oğluyla yaptığı şakalaşma, yeni bir eğitim yolculuğunun başlangıcı oldu. İş yerini kapattıktan sonra üniversite sınavına hazırlanan Akyol, Hitit Üniversitesini kazanarak 19 yaşındaki oğlu Yiğithan Akyol ile aynı kampüste öğrenci oldu. ŞAKAYLA BAŞLADI, ÜNİVERSİTE HAYALİNE DÖNÜŞTÜ Geçen yıl iş yerini kapatan Vahap Akyol, üniversitede okuyan oğluna boş zamanını değerlendirmek için kendisinin de eğitim alabileceğini söyledi. Başlangıçta şaka olarak yapılan konuşma, baba ve oğlun sınav başvuru sürecini birlikte yürütmesiyle ciddileşti. Sınavı kazanan Akyol, Hitit Üniversitesi Yeşil ve Ekolojik Bina Teknikerliği Bölümüne yerleşti.

Çorum'da 57 yaşındaki Vahap Akyol, üniversite sınavını kazanarak 19 yaşındaki oğlu Yiğithan Akyol ile aynı kampüste eğitim görmeye başladı. (Foto: İHA) BABA BİRİNCİ, OĞLU İKİNCİ SINIFTA Vahap Akyol üniversite birinci sınıfa başlarken, oğlu Yiğithan Akyol aynı üniversitenin İnşaat Bölümünde ikinci sınıf öğrencisi olarak eğitimini sürdürüyor. Farklı bölümlerde okumalarına rağmen her gün birlikte kampüse giden baba ve oğul, ders aralarında buluşarak çay ve kahve içiyor, sohbet ediyor. "EN BÜYÜK DESTEĞİM OĞLUM" Yıllar sonra yeniden öğrenci olmanın başlangıçta zorlayıcı olduğunu belirten Vahap Akyol, genç arkadaşlarının desteğiyle üniversite hayatına alıştığını söyledi. Yaklaşık 40 yıl önce öğrendiği bazı bilgileri unuttuğunu anlatan Akyol, ihtiyaç duyduğunda sınıf arkadaşlarından yardım aldığını ifade etti. Akyol, "En büyük desteğim de oğlum" diyerek Yiğithan'ın eğitim sürecindeki katkısını vurguladı.