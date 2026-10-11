57 yaşında üniversiteli oldu! Oğluyla aynı kampüste derslere giriyor
Çorum'da iş yerini kapattıktan sonra oğluna şakayla karışık üniversiteye başlayacağını söyleyen 57 yaşındaki Vahap Akyol, sınavı kazanarak hayalini gerçeğe dönüştürdü. Hitit Üniversitesinde farklı bölümlerde okuyan baba ve 19 yaşındaki oğlu Yiğithan Akyol, artık birlikte kampüse gidiyor, ders aralarında çay içip sohbet ediyor.
Çorum'da yaşayan 57 yaşındaki Vahap Akyol'un oğluyla yaptığı şakalaşma, yeni bir eğitim yolculuğunun başlangıcı oldu. İş yerini kapattıktan sonra üniversite sınavına hazırlanan Akyol, Hitit Üniversitesini kazanarak 19 yaşındaki oğlu Yiğithan Akyol ile aynı kampüste öğrenci oldu.
ŞAKAYLA BAŞLADI, ÜNİVERSİTE HAYALİNE DÖNÜŞTÜ
Geçen yıl iş yerini kapatan Vahap Akyol, üniversitede okuyan oğluna boş zamanını değerlendirmek için kendisinin de eğitim alabileceğini söyledi.
Başlangıçta şaka olarak yapılan konuşma, baba ve oğlun sınav başvuru sürecini birlikte yürütmesiyle ciddileşti.
Sınavı kazanan Akyol, Hitit Üniversitesi Yeşil ve Ekolojik Bina Teknikerliği Bölümüne yerleşti.
BABA BİRİNCİ, OĞLU İKİNCİ SINIFTA
Vahap Akyol üniversite birinci sınıfa başlarken, oğlu Yiğithan Akyol aynı üniversitenin İnşaat Bölümünde ikinci sınıf öğrencisi olarak eğitimini sürdürüyor.
Farklı bölümlerde okumalarına rağmen her gün birlikte kampüse giden baba ve oğul, ders aralarında buluşarak çay ve kahve içiyor, sohbet ediyor.
"EN BÜYÜK DESTEĞİM OĞLUM"
Yıllar sonra yeniden öğrenci olmanın başlangıçta zorlayıcı olduğunu belirten Vahap Akyol, genç arkadaşlarının desteğiyle üniversite hayatına alıştığını söyledi.
Yaklaşık 40 yıl önce öğrendiği bazı bilgileri unuttuğunu anlatan Akyol, ihtiyaç duyduğunda sınıf arkadaşlarından yardım aldığını ifade etti.
Akyol, "En büyük desteğim de oğlum" diyerek Yiğithan'ın eğitim sürecindeki katkısını vurguladı.
ÇEVRE DOSTU BİNALAR İÇİN BU BÖLÜMÜ SEÇTİ
Üniversite tercihini bilinçli yaptığını belirten Akyol, sürdürülebilir yapı teknolojilerine duyduğu ilgi nedeniyle Yeşil ve Ekolojik Bina Teknikerliği Bölümünü seçtiğini söyledi.
Doğayla uyumlu binalar ve geri dönüştürülebilir malzemeler üzerine eğitim almak istediğini anlatan Akyol, yeni mesleki bilgiler edinmeyi hedefliyor.
"BABAMLA AYNI ÜNİVERSİTEDE OLMAK ÇOK FARKLI BİR DUYGU"
Babasının üniversiteye başlamasında kendisinin de rol oynadığını belirten Yiğithan Akyol, sınav başvurusu ve hazırlık sürecinde ona yardımcı olduğunu anlattı.
Babasıyla aynı kampüste bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Yiğithan Akyol, birlikte dersler hakkında konuştuklarını ve boş zamanlarını değerlendirdiklerini ifade etti.
Genç öğrenci, "Okumanın gerçekten yaşı yok. 57 yaşındaki babamla birlikte okuyabiliyorsak sizler de yapabilir" diye konuştu.