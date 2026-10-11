Bingöl'de yangın paniği! Alevler binalara sıçramadan söndürüldü
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Bingöl'de yerleşim yerlerinin hemen yanında bulunan bir odunlukta çıkan yangın paniğe neden oldu. Rüzgarın etkisiyle büyüme ve çevredeki binalara sıçrama riski bulunan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
Bingöl merkeze bağlı Simani Mahallesi İhlas Caddesi'nde bulunan bir odunlukta, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.