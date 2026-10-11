Bingöl'de yangın paniği! Alevler binalara sıçramadan söndürüldü

Bingöl'de yerleşim yerlerinin hemen yanında bulunan bir odunlukta çıkan yangın paniğe neden oldu. Rüzgarın etkisiyle büyüme ve çevredeki binalara sıçrama riski bulunan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.