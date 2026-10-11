Kahramanmaraş'ta feci kaza! MHP milletvekili Zuhal Karakoç yaralandı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Afşin-Elbistan kara yolunda meydana gelen kazada Samet Özdemir yaşamını yitirirken, yaralılar arasında MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç, koruma polisi ve MHP İl Başkanı Mansur Metehan'ın da bulunduğu öğrenildi.