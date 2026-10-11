Alanya'da kanlı hesaplaşma! Oto yıkamada silahlı kavga: 1 ölü

Fığla Mahallesi Bağcı Caddesi üzerindeki bir oto yıkamada saat 19.00 sıralarında H.T., A.T. ve Ahmet Çatar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Ahmet Çatar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. A.T. ve H.T. ise tedavi altına alındı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.