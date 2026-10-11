-°C
CANLI YAYIN

Alanya'da kanlı hesaplaşma! Oto yıkamada silahlı kavga: 1 ölü

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Alanya'da kanlı hesaplaşma! Oto yıkamada silahlı kavga: 1 ölü

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir oto yıkamada çıkan silahlı kavgada Ahmet Çatar hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fığla Mahallesi Bağcı Caddesi üzerindeki bir oto yıkamada saat 19.00 sıralarında H.T., A.T. ve Ahmet Çatar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Alanya'da kanlı hesaplaşma! Oto yıkamada silahlı kavga: 1 ölü - 1

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Ahmet Çatar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. A.T. ve H.T. ise tedavi altına alındı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

#Antalya
Ceviz toplarken canından oldu! Yüksek gerilim hattında akıma kapıldı
Sonraki Haber
Ceviz toplarken canından oldu! Yüksek gerilim hattında akıma kapıldı
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın