Ceviz toplarken canından oldu! Yüksek gerilim hattında akıma kapıldı

Nevşehir’de 45 yaşındaki Seyit Kurugöllü, 11 Ekim 2026’dan önce gerçekleşen olayda bahçesinde ceviz topladığı sırada alüminyum sırığın yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi ise iki çocuk babası Kurugöllü’yü kurtarmaya yetmedi.