Ceviz toplarken canından oldu! Yüksek gerilim hattında akıma kapıldı
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Nevşehir’de 45 yaşındaki Seyit Kurugöllü, 11 Ekim 2026’dan önce gerçekleşen olayda bahçesinde ceviz topladığı sırada alüminyum sırığın yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi ise iki çocuk babası Kurugöllü’yü kurtarmaya yetmedi.
Olay, Nevşehir merkeze bağlı Çat Kasabası yolu üzerindeki Kepez mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Seyit Kurugöllü, bahçesinde alüminyum ceviz sırığıyla ağaçtan ceviz indirdiği sırada sırığın yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapıldı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen Kurugöllü kurtarılamadı. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Kurugöllü'nün cenazesi, Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.