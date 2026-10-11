Adıyaman'da günlerdir aranan 16 yaşındaki Elvan Yücetaş Şanlıurfa'da bulundu

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan Elvan Yücetaş, 28 Eylül sabahı çarşıya gitmek üzere evinden ayrılmıştı. Kızlarından bir daha haber alamayan Yıldız ve Abdurrahman Yücetaş çifti, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek kayıp ihbarında bulunmuştu.

İhbar üzerine Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, Elvan'ın bulunması için çalışma başlatmıştı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda 16 yaşındaki Elvan Yücetaş'ın Şanlıurfa il merkezinde olduğu tespit edilmişti. Genç kız, kaybolmasının üzerinden 12 gün geçtikten sonra polis ekiplerince bulunmuştu.