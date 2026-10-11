Adıyaman'da günlerdir aranan 16 yaşındaki Elvan Yücetaş Şanlıurfa'da bulundu
Adıyaman’da 12 gün önce çarşıya gitmek üzere evinden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 16 yaşındaki Elvan Yücetaş, polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu Şanlıurfa’da sağ olarak bulundu.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan Elvan Yücetaş, 28 Eylül sabahı çarşıya gitmek üzere evinden ayrılmıştı. Kızlarından bir daha haber alamayan Yıldız ve Abdurrahman Yücetaş çifti, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek kayıp ihbarında bulunmuştu.
İhbar üzerine Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, Elvan'ın bulunması için çalışma başlatmıştı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda 16 yaşındaki Elvan Yücetaş'ın Şanlıurfa il merkezinde olduğu tespit edilmişti. Genç kız, kaybolmasının üzerinden 12 gün geçtikten sonra polis ekiplerince bulunmuştu.
AİLESİYLE GÖRÜŞMEK İSTEMEDİĞİ ÖĞRENİLDİ
Bulunmasının ardından ailesiyle görüşmek istemediği öğrenilen Elvan Yücetaş'ın, gerekli araştırma ve işlemlerin tamamlanmasının ardından Şanlıurfa'daki çocuk koruma kuruluşuna teslim edileceği belirtilmişti.
Öte yandan sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen Elvan'ın, 12 gün boyunca Şanlıurfa'da parklarda uyuduğu öğrenilmişti. Olayla ilgili çalışmaların sürdüğü bildirilmişti.