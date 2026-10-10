Zonguldak'ta yolun karşısına geçerken tırın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
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Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde yürekleri dağlayan bir trafik kazası meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan 80 yaşındaki adama tır çarptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan talihsiz adam, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Tır sürücüsü ise gözaltına alındı.
Alaplı-Yığılca kara yolunun Ferahlı köyü mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 80 yaşındaki Hüseyin Özcan'a, S. Y. (34) idaresindeki 81 AFT 170 plakalı tır çarptı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özcan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Tır sürücüsü S. Y., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.