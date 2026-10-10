Zonguldak'ta yolun karşısına geçerken tırın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde yürekleri dağlayan bir trafik kazası meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan 80 yaşındaki adama tır çarptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan talihsiz adam, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Tır sürücüsü ise gözaltına alındı.