Esenler’de iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

Olay, saat 22.00 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Atışalanı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde karşılaşan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Bu sırada gruptakilerden birinin silahla ateş açması sonucu 2 kişi yaralandı. Şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri caddede geniş güvenlik önlemleri alırken olay yeri inceleme ekipleri de bölgede boş kovan ve delil incelemesi yaptı.

Kaçan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.