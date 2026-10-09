Gaziantep'te feci kaza! 1 ölü, 7 yaralı
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Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Sayburun Mahallesi’nde yaşanan feci kazanın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsü Rıza Kaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaza, Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı Sayburun Mahallesi'nde meydana geldi. M.S. (39) yönetimindeki 27 ME 9658 plakalı minibüs ile Rıza Kaya'nın (35) kullandığı 27 J 1606 plakalı otomobil çarpıştı.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çarpışmada yaralanan otomobil sürücüsü Rıza Kaya, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada yaralanan B.K. (30), B.G. (18), A.D. (72), M.M. (8), S.A. (6), N.H. (45) ve H.A. (16), Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.