Gaziantep'te feci kaza! 1 ölü, 7 yaralı

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Sayburun Mahallesi’nde yaşanan feci kazanın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsü Rıza Kaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.