Seferihisar açıklarında 5’i çocuk 13 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince düzenlenen operasyonda, 5’i çocuk 13 düzensiz göçmen yakalandı. Fiber teknede tespit edilen göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı, ilçe açıklarında bulunan fiber teknede bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Gemisi ve Sahil Güvenlik Botu sevk edildi. Ekiplerin durdurduğu teknede, 5'i çocuk olmak üzere 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.