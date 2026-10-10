Ekipler alarma geçti: Şüpheli çantadan el bombası çıktı

İstanbul Ümraniye’de 10 Ekim Cumartesi günü saat 14.00 sıralarında, Necip Fazıl Mahallesi Söğütlük Sokak’ta bir iş yerinin karşısındaki ağaçlık alanda çanta içerisinde el bombası bulundu. Şüpheli çantayı fark ederek açan iş yeri çalışanı, el bombasını görünce polise ihbarda bulunurken ekipler bölgede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.

Olay, Ümraniye Necip Fazıl Mahallesi Söğütlük Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir iş yerinde çalışan kişi, iş yerinin kapısı önündeki ağaçların arasından malzeme almak istediği sırada şüpheli bir çantayla karşılaştı.

ÇANTANDAN EL BOMBASI ÇIKTI

Çantayı açarak kontrol eden çalışan, içerisinde el bombası olduğunu fark edince vakit kaybetmeden polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

POLİS HAREKETE GEÇTİ!

Bölgede inceleme yapan ekipler, parmak izi çalışması gerçekleştirdi. Detaylı incelemenin ardından bulunan el bombasına ilişkin soruşturma başlatıldı.