Minibüsten kaçınırken savruldu! 15 yaşında ağır yaralı

Aksaray’ın Eskil ilçesinde önüne çıkan minibüse çarpmamak için kaldırıma yönelen 15 yaşındaki motosiklet sürücüsü, park halindeki motosiklete çarparak ağır yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, polis ekipleri minibüs sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.