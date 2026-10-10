Minibüsten kaçınırken savruldu! 15 yaşında ağır yaralı
Aksaray’ın Eskil ilçesinde önüne çıkan minibüse çarpmamak için kaldırıma yönelen 15 yaşındaki motosiklet sürücüsü, park halindeki motosiklete çarparak ağır yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, polis ekipleri minibüs sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.
Eskil ilçesindeki Sanayi Caddesi'nde meydana gelen kazada, 15 yaşındaki A.G.'nin kullandığı motosiklet kaldırıma çıkarak park halindeki başka bir motosiklete çarptı. Ağır yaralanan çocuk sürücünün kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
MİNİBÜSE ÇARPMAMAK İÇİN KALDIRIMA YÖNELDİ
Edinilen bilgiye göre, sanayi istikametine ilerleyen A.G., aniden tali yola girmek için manevra yapan minibüse çarpmamak amacıyla yönünü kaldırıma çevirdi.
Kaldırıma çıkan motosiklet, burada park halindeki başka bir motosiklete çarparak savruldu.
AĞIR YARALANAN ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada ağır yaralanan A.G., önce Eskil Devlet Hastanesine, ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, kazaya neden olduğu belirtilen minibüsün sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.