Bu belirtilerin çocuğun yaşı ve yaşam koşullarıyla birlikte değerlendirilmesi önem taşıyor. Tek bir davranıştan hareketle çocuğu "tehlikeli" olarak etiketlememek gerekiyor.

YALNIZCA NE İZLEDİĞİNİ DEĞİL, NE HİSSETTİĞİNİ DE SORUN

İçeriğin yaşına uygunluğu ve çocuğu nasıl etkilediği değerlendirilmeli. Ailelerin yalnızca hangi oyunların oynandığını veya hangi videoların izlendiğini sormakla yetinmemesi; çocuğun bu içerikler hakkında ne düşündüğünü ve nasıl hissettiğini anlamaya çalışması öneriliyor.