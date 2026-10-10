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Görünmeyen kriz kapıda! Gençlerin verdiği 10 kritik sinyal: Sakın göz ardı etmeyin

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Görünmeyen kriz kapıda! Gençlerin verdiği 10 kritik sinyal: Sakın göz ardı etmeyin

Ani öfke patlamaları, arkadaşlardan uzaklaşma, okula gitmek istememe… Uzmanlar, gençlerde daha önce görülmeyen ve süreklilik gösteren davranış değişikliklerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtiyor. Ailelere, çocuklarını tek bir davranışla etiketlememeleri ve tehditleri ciddiye almaları çağrısı yapılıyor.

Çocuğun alışkanlıklarında, ilişkilerinde ve günlük yaşamında belirgin değişiklikler yaşanması, ailelerin dikkatle değerlendirmesi gereken bir durum olabilir. Uzmanlar, gençlerde ani öfke, sosyal izolasyon, okul reddi ve rutin değişikliklerinin şiddet eğilimine veya derin bir duygusal krize işaret edebileceği konusunda uyarıyor.

Görünmeyen kriz kapıda! Gençlerin verdiği 10 kritik sinyal: Sakın göz ardı etmeyin - 1

Son dönemde gündeme gelen okul saldırıları, ailelerin hangi davranış değişikliklerini ciddiye alması gerektiği sorusunu da beraberinde getirdi. Ancak her öfke, içe kapanma veya akran çatışması şiddet riski anlamına gelmiyor. Daha önce görülmeyen, belirgin ve süreklilik gösteren değişikliklerin göz ardı edilmemesi gerekiyor.

Görünmeyen kriz kapıda! Gençlerin verdiği 10 kritik sinyal: Sakın göz ardı etmeyin - 2

ÖFKE, UMUTSUZLUK, OKUL REDDİ: DEĞİŞİMLERİ BİRLİKTE DEĞERLENDİRİN

  • Yoğun öfke: Kontrol edilemeyen ani öfke patlamaları.
  • Tehditkar söylemler: Çevreye yönelik sürekli tehdit içeren konuşmalar.
  • Sosyal izolasyon: Aileden ve arkadaşlardan uzaklaşarak içine kapanma.
  • Derin umutsuzluk: Sürekli değersizlik hissi ve çaresizlik ifade eden cümleler.
  • Okul reddi: Okula gitmek istememe ve ders başarısında ani düşüş.
  • Rutin değişiklikleri: Uyku ve yeme alışkanlıklarında bozulma.
  • İlgi kaybı: Daha önce keyif alınan hobilere yönelik ilginin kaybolması.
  • Fiziksel saldırganlık: Başkalarına vurma, kavga başlatma veya fiziksel zarar verme girişimleri.
  • Eşyalara zarar verme: Eşyaları kasıtlı olarak kırma veya başkalarının eşyalarına zarar verme.
  • Hayvanlara zarar verme: Hayvanlara kasıtlı olarak acı çektirme veya fiziksel zarar verme.

Görünmeyen kriz kapıda! Gençlerin verdiği 10 kritik sinyal: Sakın göz ardı etmeyin - 3

Bu belirtilerin çocuğun yaşı ve yaşam koşullarıyla birlikte değerlendirilmesi önem taşıyor. Tek bir davranıştan hareketle çocuğu "tehlikeli" olarak etiketlememek gerekiyor.

Görünmeyen kriz kapıda! Gençlerin verdiği 10 kritik sinyal: Sakın göz ardı etmeyin - 4

YALNIZCA NE İZLEDİĞİNİ DEĞİL, NE HİSSETTİĞİNİ DE SORUN

Şiddet ve silah içerikli oyunlara, videolara veya sosyal medya paylaşımlarına ilgi göstermek, tek başına çocuğun şiddete başvuracağı anlamına gelmiyor.

Görünmeyen kriz kapıda! Gençlerin verdiği 10 kritik sinyal: Sakın göz ardı etmeyin - 5

İçeriğin yaşına uygunluğu ve çocuğu nasıl etkilediği değerlendirilmeli. Ailelerin yalnızca hangi oyunların oynandığını veya hangi videoların izlendiğini sormakla yetinmemesi; çocuğun bu içerikler hakkında ne düşündüğünü ve nasıl hissettiğini anlamaya çalışması öneriliyor.

Görünmeyen kriz kapıda! Gençlerin verdiği 10 kritik sinyal: Sakın göz ardı etmeyin - 6

TEHDİTLERİ GÖRMEZDEN GELMEYİN, GÜVENLİĞİ ÖNE ALIN

Belirli bir kişiye veya mekana yönelik tehditlerin ciddiye alınması gerekiyor. Önceliğin çocuğun ve çevresinin güvenliğine verilmesi, evdeki silahlar ve diğer tehlikeli araçlara erişimin engellenmesi öneriliyor.

Zarar verme ihtimalinin bulunduğu durumlarda yetkili birimlerden destek alınması gerektiği belirtiliyor.

Görünmeyen kriz kapıda! Gençlerin verdiği 10 kritik sinyal: Sakın göz ardı etmeyin - 7

SUÇLAMADAN KONUŞUN, OKULLA İLETİŞİM KURUN

Çocuğu hemen yargılamak yerine açık uçlu sorularla konuşmasını sağlamak önem taşıyor. Süreklilik gösteren davranış değişikliklerinde öğretmenlerin de sürece dahil edilmesi öneriliyor.

Sabah'ın haberine göre, ailelerin akran ilişkilerini yakından izlemesi; zorbalık, dışlanma ve sosyal izolasyonun çocuğun duygusal durumunu etkileyebileceğini dikkate alması gerekiyor. "Herkesten nefret ediyorum" gibi sürekli tekrarlanan sözlerin ardındaki duyguları anlamaya çalışmak da öneriler arasında yer alıyor.

Görünmeyen kriz kapıda! Gençlerin verdiği 10 kritik sinyal: Sakın göz ardı etmeyin - 8

İŞTE KONUYLA İLGİLİ EN ÇOK MERAK EDİLENLER?

Her öfke patlaması şiddet eğilimi anlamına mı gelir?
Hayır. Davranışın belirginliği, sürekliliği ve çocuğun yaşam koşulları birlikte değerlendirilmeli.

Şiddet içerikli oyunlara ilgi duymak tek başına risk göstergesi mi?
Tek başına çocuğun şiddete başvuracağı anlamına gelmiyor. İçeriğin yaşına uygunluğu ve çocuk üzerindeki etkisi önem taşıyor.

Hangi durumlarda destek alınmalı?
Sürekli davranış değişikliklerinde öğretmenlerle görüşülmesi; zarar verme ihtimali varsa yetkili birimlerden destek alınması öneriliyor.

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