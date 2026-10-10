Görünmeyen kriz kapıda! Gençlerin verdiği 10 kritik sinyal: Sakın göz ardı etmeyin
Ani öfke patlamaları, arkadaşlardan uzaklaşma, okula gitmek istememe… Uzmanlar, gençlerde daha önce görülmeyen ve süreklilik gösteren davranış değişikliklerinin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtiyor. Ailelere, çocuklarını tek bir davranışla etiketlememeleri ve tehditleri ciddiye almaları çağrısı yapılıyor.
Çocuğun alışkanlıklarında, ilişkilerinde ve günlük yaşamında belirgin değişiklikler yaşanması, ailelerin dikkatle değerlendirmesi gereken bir durum olabilir. Uzmanlar, gençlerde ani öfke, sosyal izolasyon, okul reddi ve rutin değişikliklerinin şiddet eğilimine veya derin bir duygusal krize işaret edebileceği konusunda uyarıyor.
Son dönemde gündeme gelen okul saldırıları, ailelerin hangi davranış değişikliklerini ciddiye alması gerektiği sorusunu da beraberinde getirdi. Ancak her öfke, içe kapanma veya akran çatışması şiddet riski anlamına gelmiyor. Daha önce görülmeyen, belirgin ve süreklilik gösteren değişikliklerin göz ardı edilmemesi gerekiyor.
ÖFKE, UMUTSUZLUK, OKUL REDDİ: DEĞİŞİMLERİ BİRLİKTE DEĞERLENDİRİN
- Yoğun öfke: Kontrol edilemeyen ani öfke patlamaları.
- Tehditkar söylemler: Çevreye yönelik sürekli tehdit içeren konuşmalar.
- Sosyal izolasyon: Aileden ve arkadaşlardan uzaklaşarak içine kapanma.
- Derin umutsuzluk: Sürekli değersizlik hissi ve çaresizlik ifade eden cümleler.
- Okul reddi: Okula gitmek istememe ve ders başarısında ani düşüş.
- Rutin değişiklikleri: Uyku ve yeme alışkanlıklarında bozulma.
- İlgi kaybı: Daha önce keyif alınan hobilere yönelik ilginin kaybolması.
- Fiziksel saldırganlık: Başkalarına vurma, kavga başlatma veya fiziksel zarar verme girişimleri.
- Eşyalara zarar verme: Eşyaları kasıtlı olarak kırma veya başkalarının eşyalarına zarar verme.
- Hayvanlara zarar verme: Hayvanlara kasıtlı olarak acı çektirme veya fiziksel zarar verme.