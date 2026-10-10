Mardin'de feci kaza! 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada yaralanan 14 yaşındaki Y.M.D. ve 22 yaşındaki A.D. hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan A.D., yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.