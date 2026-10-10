Mardin'de feci kaza! 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada yaralanan 14 yaşındaki Y.M.D. ve 22 yaşındaki A.D. hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan A.D., yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kırsal Esenli Mahallesi'nde sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen otomobil ile motosiklet çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada Y.M.D. (14) ve A.D. (22) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan A.D, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.